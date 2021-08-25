Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Kanalizasyon gider borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kanalizasyon gider borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kanalizasyon gider borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Gider borusunun matkapla delinmesi

Kanalizasyon Bild Sparta Yavru Kedi 

-Kedinin borudan çıkartılması
-Kedinin bezle kurutulması ve ev sahibine teslimi

( ISPARTA ) ISPARTA

- Isparta’da bir evin kanalizasyon gider borusuna sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çünür Mahallesi’nde tek katlı bir binanın kanalizasyon gider borusundan kedi sesi duyan ev sahibi durumu itfaiyeye bildirdi. Eve gelen Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak gider borusunda kedinin sıkıştığı bölgeyi tespit etti. Daha sonra boruda matkap yardımıyla delik açılarak, yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Islandığı ve korktuğu görülen yavru kedi bezle kurutulduktan sonra sonra ev sahibine teslim edildi.
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı