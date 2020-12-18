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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Kanalizasyon çukuruna düşen yavru köpeğin yardımına itfaiye ekipleri koştu

Kanalizasyon çukuruna düşen yavru köpeğin yardımına itfaiye ekipleri koştu

yavru köpeğin kanalizasyondan kurtarılması detay

Yavru Köpek Köpek Kanalizasyon Gesi İtfaiye Eri 

-köpeğin itfaiye eri tarafından temizlenmesi ve kurutulması detay

( SİVAS )- Sivas’ta kanalizasyon çukuruna düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi SİVAS

- Sivas’ta kanalizasyon çukuruna düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi. Sivas kent merkezi Ahırlar bölgesinde yavru bir Kangal köpeği kanalizasyon çukuruna düştü. Yavru köpeğin sahibi Ali Geyik hemen Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çukura indi. Ekipler çalışmaları sonucunda yavru Kangal köpeğini kanalizasyon çukurundan kurtarmayı başardı. Bir itfaiye eri yavru köpeği suyla temizleyerek üşümemesi için bir beze sardı. İtfaiye eri yavru köpeği iyice temizledikten sonra sahibine teslim etti.
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