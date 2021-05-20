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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kanalizasyon borusuna sıkışan kediler kurtarıldı

Kanalizasyon borusuna sıkışan kediler kurtarıldı

kedilerin kurtarılması

( MUĞLA )- Datça ilçesinde kanalizasyon borusuna düşen iki kedi yavrusu itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. MUĞLA

Kanalizasyon Yavru Kedi 


- Muğla’nın Datça ilçesinde kanalizasyon çukuruna düşen iki yavru kedi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Datça İskele Mahallesinde kanalizasyon borusuna düşen iki yavru bulunduğu ihbarının ardından bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi. Ekipler kanalizasyon borusu içinde sıkışan kedileri bulundukları alanda kurtardı.
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