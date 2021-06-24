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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kanala giren yaşlı adam boğuldu

Kanala giren yaşlı adam boğuldu

-İlk kanala girdiği yerde polis ekipleri elbiselerini incelerken

Nüfus Cüzdanı Cenaze Aracı Sulama Kanalı Yaşlı Adam Polis Ekipleri 

--14 kilometre mesafede koşu mahallesinde cesedin çıkartıldığı yerde jandarma ekipleri ve olay yeri ekipleri
--Yakınlarının gelişi ve ağlayışı
--Cenaze aracına alınması ve cenaze aracının hareket edişi

( SAMSUN )- Ceset 14 km uzaklıkta vatandaşlarca bulundu SAMSUN

- Samsun’un Bafra ilçesinde sulama kanalına giren yaşlı adamın cesedi 14 kilometre ileride vatandaşlar tarafından bulundu. Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Sedde Yolu’nda bulunan sulama kanalının yanında erkek elbiseleri gören vatandaşlar polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri kıyafetlerinin cebinde bulunan nüfus cüzdanından şahsın kimliğini tespit etti. Polis ekipleri 68 yaşındaki İsmet Çetin’in suda boğulmuş olabileceğini düşünerek bölgede araştırma yaparak jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri de kanal boyunca arama çalışmaları başlattı. Jandarma Samsun Su Altı Arama ekiplerinden yardım istendi. İsmet Çetin’in cesedi kanalda 14 km sürüklendikten sonra Koşu Mahallesi’nde kanal çevresinde tarlada çalışan vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşlar cesedi kanaldan çıkarttı. Olay jandarmaya bildirildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen şahsın yakınları cesedin İsmet Çetin’e ait olduğunu teşhis etti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (ŞU-SLH-
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