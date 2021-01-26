Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Kanala düşen köpeklerin imdadına polisler yetişti

Kanala düşen köpeklerin imdadına polisler yetişti

Çukurun içinde köpekler

Kanald Köpek Güvenlik Güçleri Su Kanalı Polis Ekipleri 

-Köpekler bulundukları yeden çıkartılırken

( SAMSUN ) -- 2 metre derinliğindeki kanalda mahsur kalan 4 köpeği kurtardılar SAMSUN

- Samsun’un Yakakent ilçesinde su kanalına düşen 4 köpek, polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Dün gece saat 01.00 sıralarında Tosköy Mahallesi'nde devriye gezen İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı ekipler, duydukları köpek sesine doğru gittiklerinde 2 metre derinliğinde su kanalının içinde mahsur kalan 4 köpek gördüler. Suyun içinde mahsur kalan köpekleri kurtarmak için birbirlerine tutunan güvenlik güçleri, mahsur kalan köpekleri tek tek çıkartarak kurtardılar. (ŞU-SLH-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı