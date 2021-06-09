Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kanala düşen köpek için seferber oldular

Kanala düşen köpek için seferber oldular

Köpeği kurtarmak için seferber olan vatandaşlar

Karya Köpek Kamera Cep Telefonu 

-Köpeğin kurtarıldığı anlar
-Kurtarılan köpeğin koşarak uzaklaşması

( SAKARYA )- İnsanlık ölmemiş dedirten olay: vatandaşlar köpeği işte böyle kurtardılar SAKARYA

- Sakarya’nın Serdivan ilçesinde kanala düşen köpeği kurtarabilmek için vatandaşlar seferber oldu. Vatandaşların çabasıyla köpeğin kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İnsanlık ölmemiş dedirten olay Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesinde yaşandı. Sokak köpeğinin kanala düşerek çaresiz kaldığını gören vatandaşlar kolları sıvadı. Köpeği kurtarabilmek için adeta seferber olan vatandaşların çalışmaları neticesinde köpek düştüğü yerden kurtarıldı. Köpeğin kurtarılma ve tekrar özgürlüğüne kavuştuktan sonra koşarak bölgeden uzaklaştığı anlar ise, çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.
İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement