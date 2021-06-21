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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Kanala düşen kadını itfaiye erleri son anda kurtardı

- Kanala düşen kadını itfaiye erleri son anda kurtardı

Kurtarma anları

( PEKİN ) PEKİN

Kanald Hastane Gesi 


- Çin’in Ningxia Hui Özerk Bölgesi’nde kanala düşen bir kadını itfaiye erleri boğulmaktan son anda kurtardı. Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi’nde kanala düşen bir kadın akıntıya kapılarak sürüklendi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, kanala atlayarak kadını boğulmaktan son anda kurtardı. Kadının kanaldan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
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