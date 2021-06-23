Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kanal İstanbul temel atma törenine 72 saat kala töre alanı kurulmaya başlandı

Kanal İstanbul temel atma törenine 72 saat kala töre alanı kurulmaya başlandı

-Şantiyeden görüntüler

Temel Atma Töreni 

--Törenin yapılması planlanan alan

( İSTANBUL )- Kanal İstanbul 72 Saat sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile başlıyor İSTANBUL

- Kanal İstanbul projesi için cumartesi günü yapılacak temel atma töreni öncesinde hazırlıklar başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı açılış için Kanal İstanbul şantiyesinde tören alanı oluşturuldu. Kanal İstanbul projesinin başlangıç aşaması olan Sazlıdere Köprüsü için şantiye alanı geçtiğimiz haftalarda kuruldu. Şantiye alanında 26 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla temel atma töreni düzenlenecek. Tören öncesi alanda hazırlıklar da hızla sürüyor. Temel atma törenine günler kala şantiyede tören alanı da kuruldu. (BT-ÖFA
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement