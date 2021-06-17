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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kanal İstanbul şantiye alanına ulaşım için ek yollar yapılmaya başlandı

Kanal İstanbul şantiye alanına ulaşım için ek yollar yapılmaya başlandı

İş Makineleri çalışması

Güzergah Temel Atma Töreni 

-Yapılan yolun bir kısmı
-Detaylar

( İSTANBUL ) Kanal İstanbul şantiye alanına ulaşım için ek yollar yapılmaya başlandı İSTANBUL

- Kanal İstanbul için 26 Haziran’da yapılacak olan temel atma töreni öncesinde oluşturulacak şantiye alanlarına ulaşım ile ilgili ek yol yapımlarına başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile 26 Haziran'da Kanal İstanbul projesi ile ilgili atılacak ilk temel öncesi hazırlıklar sürüyor. Temelin atılacağı bölgede oluşturulan şantiye alanına ulaşım için yeni ve ek yollar yapılmaya başlandı. Proje kapsamında güzergah üzerinde bulunan bir çok noktada iş makineleri ve hafriyat kamyonlarının geçişini kolaylaştıracak yolların yapımına başlandı. (BT-YM-
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