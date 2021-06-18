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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Kanal İstanbul şantiye alanı giderek genişletiliyor

Kanal İstanbul şantiye alanı giderek genişletiliyor

Genişletilen alan

Temel Atma Töreni İş Makinası 

-İş makineleri çalışması
-Detaylar

( İSTANBUL )- Şantiye alanında çok sayıda iş makinası aynı anda çalışıyor İSTANBUL

- Kanal İstanbul için kurulan şantiye alanı her gün daha da genişletiliyor. Büyütülen şantiye alanında çok sayıda iş makinası aynı anda çalışıyor. Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 26 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla temel atma töreni yapılması planlanan Kanal İstanbul’un şantiye alanı her geçen gün daha da büyütülüyor. Genişletilen şantiye alanı için onlarca iş makinası ayna anda çalışıyor. Yapılan çalışmalar hız kesmeden büyüyerek devam ediyor.
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