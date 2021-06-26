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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kanal İstanbul alanında son hazırlıklar havadan görüntülendi

Kanal İstanbul alanında son hazırlıklar havadan görüntülendi

Yürütülen hazırlıklar

Temel Atma Töreni Çılgın Proje 

- Temel atma alandı
- Drone ile çekilen görüntüler
- Detaylar

( İSTANBUL - DRONE)- Temel atmaya saatler kala tüm hazırlıklar tamamlandı- Beton mikserleri temel atılacak noktadaki yerlerini aldı İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Kanal İstanbul projesinin temelinin atılacağı alandaki son hazırlıklar tamamlandı. Yapılan hazırlıklar ve beton mikserlerinin temel için hazırlıkları havadan görüntülendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Kanal İstanbul projesinin ilk temeli bugün atılıyor. Sazlı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Başbakan iken 27 Nisan 2011'de "çılgın proje" olarak kamuoyuna duyurduğu, İstanbul'u içinden 2 deniz geçen bir şehre dönüştürecek Kanal İstanbul projesi için Sazlıdere köprüsünün temeli atılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat katılacağı temel atma töreninde yürütülen hazırlıklar tamamlandı. Alanda yürütülen son hazırlıklar havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde temelin atılacağı noktada beton mikserlerinin beklediği görüldü.
(YM-
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