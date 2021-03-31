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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kanadalı atlet donmuş göle yüksek dalışını başarıyla tamamladı

Kanadalı atlet donmuş göle yüksek dalışını başarıyla tamamladı

Atlamadan detaylar

(QUEBEC) QUEBEC

Audi Zihinsel Gelişim Gesi Buz Kütlesi 


- Kanada’nın Quebec eyaletinde Lysanne Richard adındaki atlet donan göle yaptığı dalışını başarıyla tamamladı. Ödüllü, profesyonel bir yüksek dalgıç olan Richard, 22 metre yükseklikten gerçekleştirdiği dalışını tamamlamak için Chaudire-Appalaches bölgesinde 24 inç kalınlığındaki buz kütlesinden delik açılarak atlayışını başarıyla gerçekleştirdi. Bu atlayışı yapabilmek için Richard, fiziksel ve zihinsel gelişim yöntemlerini takip ederek aylar öncesinden dalış için iç mekan hazırlıklarına başladı.
Şubat ayına gelindiğinde ise açık hava dalışını başlatma kararı alındı. Ekibinin desteği ve bölgedeki sıkı güvenlik önlemleri çerçevesinde Lysanne Richard, dalışı başarıyla tamamladı. (MÇ-Y)
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