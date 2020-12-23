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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Kanada, İngiltere ile uçuş yasağını 6 Ocak'a kadar uzattı

- Kanada, İngiltere ile uçuş yasağını 6 Ocak'a kadar uzattı

Kanada Başbakanı açıklama

( TORONTO ) TORONTO

İngiltere Dera Hafta Sonu Uçuş Yasağı Uluslararası 


- Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin İngiltere ile uçuş yasağını 6 Ocak'a kadar uzattığını duyurdu. İngiltere'de geçtiğimiz günlerde yeni tip korona virüs mutasyona uğramasının ve daha bulaştırıcı bir türünün tespit edilmesinin açıklamasının ardından endişeler giderek artıyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İngiltere’de rastlanan mutasyona uğramış virüsün Kanada’ya ulaşmasını engellemek için geçtiğimiz hafta sonu İngiltere ile olan uçuşları 3 gün süreyle askıya aldıklarını açıklamıştı. Trudeau, bugün yaptığı açıklamada Kanada-İngiltere arasındaki uçuş yasağının 6 Ocak’a kadar uzatıldığını duyurdu. Federal sağlık yetkilileri ise şu ana kadar yeni türün Kanada’da tespit edilmediğini söylerken, uluslararası uçuşların virüsün yayılmasında ana faktör olmadığını aktardı. Bunun gerekçesinin ise Kanada’ya gelen yolcuların sıkı bir denetimden geçirerek ülkeye alınmasına bağlanıyor. Konuyla ilgili Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford, sınırın bir "elek" gibi olduğunu ifade ederken, sınırdan gelenlerin daha fazla teste tabi tutulmasını istedi.
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