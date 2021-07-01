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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kanada’da yine bir kilise okulunun yakınında 182 kayıt dışı çocuk mezarı bulundu

Kanada’da yine bir kilise okulunun yakınında 182 kayıt dışı çocuk mezarı bulundu

- Eugene Misyon Okulu önünde çocuklar adına oluşturulan alan - Bir dönem St. Eugene Misyon Okulu'nda eğitim gören Sophie Pierre ile röportaj - Eugene Misyon Okulundan detaylar - Lucy Sager ile röportajBRITISH COLUMBIA - Kanada 'nın British Columbia (B.C) eyaletinde faaliyet gösteren eski St. Eugene Misyon Okulunun yakınında 182 kayıt dışı mezar bulunduğu bildirildi.
Ülkedeki en önemli yerli halk topluluğu olan First Nation tarafından yapılan açıklamada, B.C. eyaletinin güneyindeki Cranbrook şehrine yakın bir alanda 182 kayıt dışı mezar tespit edildiği belirtildi.

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