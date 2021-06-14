- Kanada’da katledilen Müslüman aile için cenaze töreni düzenlendi



- Kanada’nın Ontario eyaletindeki London şehrinde terör saldırısında hayatını kaybeden Müslüman aileden 4 kişi için cenaze töreni düzenlendi.

Kanada’nın London kentinde geçtiğimiz pazar günü Müslüman bir aileyi hedef alan saldırıda hayatını kaybeden 4 kişi için Güneybatı Ontario İslam Merkezi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Nathaniel Veltman'ın aracı ile kasıtlı olarak kaldırımda yürüyen aileye çarpması sonucu hayatını kaybeden 46 yaşındaki Salman Afzaal, 74 yaşındaki Talat Afzaal, 44 yaşındaki eşi Madiha Salman ve 15 yaşındaki Yumna Salman’ın cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

Öğle namazının ardından saldırıda ölen aile fertleri için cenaze namazı kılındı. Cenazeler törenin ardından London Müslüman Mezarlığı'nda defnedildi. London kentinde 6 Haziran’da Müslüman bir aileye Hyde Park Yolu’nda kaldırımda yürüdükleri sırada 20 yaşındaki Nathaniel Veltman aracı ile kasten çarpmıştı. Saldırıda aileden 4 kişi hayatını kaybederken, ağır yaralı kurtulan ailenin 9 yaşındaki oğulları Fayez Salman’ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

