- Kanada’da ilk Covid-19 aşısı bir sağlık çalışanına vuruldu

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( TORONTO ) TORONTO



- Pfizer-BioNTech tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşı, Kanada’da ilk kez bir sağlık çalışanına uygulandı. ABD’nin ardından Kanada’da da Pfizer-BioNTech tarafından korona virüse karşı geliştirilen ilk aşı uygulandı. Ontario eyaletine bağlı Toronto kentinde bulunan Heath Network Üniversitesi’ne ulaştırılan 6 bin dozluk aşıdan ilk doz Rekei Bakım Merkezi’nde görevli sağlık çalışanı Anita Quigangen'e yapıldı. Quigangen’in ardından Derek Thompson, Cecile Lasco, Colette Cameron ve Lucky Aguila isimli 4 sağlık çalışanına daha aşı yapıldı. Sağlık çalışanlarının ardından yarın yapılması planlanan aşılamalarda, uzun süreli bakımevi sakinleri ve bakıcılara öncelik tanınacak. Ontario Başbakanı Doug Ford yaptığı açıklamada, Quidangen ve meslektaşlarını "ön saflardaki sağlık kahramanları" olarak adlandırarak, aşı bekleyenleri sabırlı kalmaya ve halk sağlığı talimatlarını takip etmeye çağırdı. Ford, "Bu bir dönüm noktası, bu korkunç salgının sonunun başlangıcı. Tünelin sonundaki ışık her gün daha da parlıyor, ancak tetikte kalmalıyız" dedi.

Ford, hastanelerdeki ve uzun süreli bakımevlerindeki 2 bin 500’den fazla sağlık çalışanının önümüzdeki günlerde aşılanacağını ve yeni sevkiyatlar geldikçe aşıların daha fazla insana ulaşacağını ifade etti.

Kanada’da salgından en fazla etkilenen Quebec'in Pfizer-BioNTech aşısının ilk dozlarını bugün geç saatlerde başlatması bekleniyor. Ontario'nun aşı görev gücüne liderlik yapmış olan emekli General Rick Hillier ise yaptığı açıklamada, bugün yapılacak aşı sayısının "muhtemelen oldukça az" olacağını ancak yine de önemli olduğunu belirtti.

Kanada'da toplam vaka sayısı 464 bin 312'e, toplam can kaybı ise 13 bin 479'a ulaştı.



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