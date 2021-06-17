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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Kanada'da dev hortum kamerada

- Kanada'da dev hortum kamerada

HORTUMDAN DETAYLAR

( OTTAWA ) OTTAWA

Şiddetli Fırtına Tarım Cep Telefonu Tarım Arazisi Kasırga 


- Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde görülen dev hortum bir çevre sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde şiddetli fırtına etkili oldu. Çevre ve İklim Değişiklikleri Kanada (ECCC) tarafından yapılan açıklamada, "Saskatchewan'ın merkezini vuran fırtınada 3 hortum oluştu" bilgisi paylaşıldı. Meteorolog Terri Lang, "Fırtınalar günün ilerleyen saatlerinde şiddetini arttırdı ve çok hızlı bir şekilde 3 farklı kasırgaya yol açtı. Birbirlerine yakınlardı, biri D'arcy ve Fisk arasındaydı. Daha sonra çıkan iki hortum ise McGee yakınlarındaydı" dedi.
D'arcy civarında görülen hortum bir çevre sakini tarafından saniye saniye kaydedildi. Hortumun bölgedeki tarım arazisinde hasara yol açtığı belirtildi.
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