Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Kan donduran olayda Emel Tokkal’ın kızının katil zanlısına öfkesi

Kan donduran olayda Emel Tokkal’ın kızının katil zanlısına öfkesi

-Adliye çıkışı

İlkay Müebbet Hapis Hapis Cezası Katil Zanlısı 

--Beyzanur Kayaalp'in sözleri

( ESKİŞEHİR ) - Emel Tokkal’ın kızının katil zanlısına öfkesi- Karar duruşması sonrası adliye çıkışında konuşan Beyzanur Kayaalp:- “Hak ettiğinden çok daha iyi bir yere gidiyor” ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de Tokkal ailesinin katili Mehmet Şerif Boğa’nın yargılandığı karar duruşmanın çıkışında konuşan Emel Tokkal’ın kızı Beyza Nur Kayaalp, “Bence çok şanslı birisi. Hak ettiğinden çok daha iyi bir yere gidiyor. Başka bir şey söylemek istemiyorum” dedi.
Eskişehir’de İlkay-Emel Tokkal çifti ve 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk’u öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mehmet Şerif Boğa (29), ‘çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve İlkay-Emel Tokkal çiftini ‘kasten öldürme’ suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar duruşmasının çıkışında, duyduğu öfkeyi dile getiren Emel Tokkal’ın ilk eşinden olan kızı Beyzanur Kayaalp, “Bence çok şanslı birisi. Hak ettiğinden çok daha iyi bir yere gidiyor. Başka bir şey söylemek istemiyorum” dedi.
Öfkeli evlat konuşmasının ardından adliyeden uzaklaştı. (AG-Y)
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement