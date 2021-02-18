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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kan davalısıyla karşılaşınca başından vurdu

Kan davalısıyla karşılaşınca başından vurdu

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Hastane Güvenlik Güçleri Akalan Sağlık Ekipleri 

-Numaratörden görüntü
-Hastaneden görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da bir kişi kan davalısıyla karşılaşınca başına sıktı. 1 kişi ağır yaralandı. Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre R. T. (40) isimli bir kişi kan davalı olduğu M.T.Ç. ile karşılaşınca belindeki tabancayla M.T.Ç.’yi başından vurdu. R.T. olay yerinden koşarak uzaklaşırken yaralı M.T.Ç.’yi görenler haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Memorial Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. M.T.Ç.'nin hayati tehlikesi devam ederken, olayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme başlatırken kaçan R.T.’nin yakalanması için geniş çapta operasyon başlatıldı. Öte yandan güvenlik güçleri hastane etrafında etten duvar ördüğü görüldü.
(MB-
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