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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kan davalısının başına sıktığı genç hayatını kaybetti

Kan davalısının başına sıktığı genç hayatını kaybetti

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

Hastane Yaşam Mücadelesi Güvenlik Güçleri Akalan Sağlık Ekipleri 


- Diyarbakır’da bir kişi tabancayla kan davalısının başına sıktı. Kan davalısı tarafından vurulan Mehmet Tofan Çolak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, 18 Şubat tarihinde Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Recep T. (40) isimli bir kişi kan davalı olduğu Mehmet Tofan Çolak (31) ile karşılaşınca belindeki tabancayla Çolak'ı başından vurdu. Recep T. olay yerinden koşarak uzaklaşırken yaralı Mehmet Tufan Çolak’ı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Memorial Diyarbakır Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Mehmet Tufan Çolak 10 günlük yaşam mücadelesini kaldırıldığı hastanede önceki gün akşam saatlerinde kaybetti. Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kaçan Recep T.’nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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