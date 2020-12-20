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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Kamyonunu sattı, karavan minibüs alıp köfteciye çevirdi

Kamyonunu sattı, karavan minibüs alıp köfteciye çevirdi

Karavan minibüsten detay

Buzdolabı Karavan Çay Ocağı Kamyoncu Irak 

-Minibüsün içinden detay
-Hacı Tahtakıran'ın çalışmasından detay
-Röportaj

( ERZURUM -ÖZEL)- Erzurumlu köfteci siparişlere yetişemiyor ERZURUM

- Erzurum’da bir vatandaş, kamyonunu satarak karavan minibüs aldı. Köfteciye çevirdiği minibüsüne buzdolabından çay ocağına kadar bir lokantada olması gerekenleri koyan vatandaş, siparişlere yetişemiyor.Erzurumlu Hacı Tahtakıran, 32 yıl kamyonculuk yaptıktan sonra zor olması sebebiyle mesleğini bıraktı. 3 çocuk babası Tahtakıran, gezdiği şehirlerden etkilenerek kamyonunu satıp bir karavan minibüs satın aldı. Buzdolabından çay ocağına kadar bir lokantada olması gerekenleri minibüsüne koyan Tahtakıran, müşterilerine köfte servisi yapmaya başladı.
'Köfteci Hacının Yeri' ismini verdiği minibüsünü Şehir Hastanesi'nin karşısındaki araziye yerleştiren 55 yaşındaki Hacı Tahtakıran şimdi siparişlere yetişemiyor.“Kamyonumu sattım, bu karavan minibüsü aldım”Erzurum’da 70-80 senedir yaşadıklarını ifade eden Tahtakıran, “32 yıldır kamyoncuyum. Kamyonculukta iki üç evi besliyorduk ama hayat şartları zorlaştı. Ben batıda her yeri gezdiğim için bu tür şeyler ver her yerde. Bu fikri düşündüm gurbet gezdiğim için etten, yemekten biraz anlıyorum. Erzurum’da her taraf lokanta, kafe. Kamyonum vardı sattım gidip karavan minibüsü yaptım. Belediye başkanımız Mehmet Sekmen kendisi gelerek bu yeri verdi. Şimdi burada ekmeğimi kazanma peşindeyim" dedi.
"Etimin lezzetini mekanımda yiyerek almaları gerek"2 yıldır bu işi yaptığını ancak pandemi döneminde zorlandığını kaydeden Tahtakıran, "Erzurum’da benim etimi yiyen hiç kimse şikayet etmedi. Paket servisini buradan alıp gidiyorlar. Etimi burada yemeleri lazım. Paket serviste eti koyuyorlar, soğuyor lezzetini almıyorlar. Müşterilerim benden memnun” şeklinde konuştu.

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