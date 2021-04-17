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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kamyonun sıkıştırdığı otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

Kamyonun sıkıştırdığı otomobil, park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

Kaza yapan araçlar görüntü

Polis Ticari Araç Polis Ekipleri 

-Detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultangazi’de dün akşam saatlerinde park halindeki bir araca çarpan sürücü kolundan hafif bir şekilde yaralandı. 2 araçta da maddi hasar oluştu. Kaza dün saat 17.30 sıralarında Habibler Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı üzerinde meydana geldi. İddaya göre Öner Öterkuş yönetimindeki 42 AYB 78 plakalı Opel marka hafif ticari araç sürücüsü, seyir halindeki bir kamyonun kendisini sıkıştırması nedeni ile park halindeki Peugeot marka 34 FV 6784 plakalı araca arkadan çarptı. Yaşanan kazada her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken kazada Öner Öterkuş kolundan yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Sağlık ekipleri ise yaralıya olay yerinde müdahale etti. (HT-Sİ-
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