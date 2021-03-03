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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kamyonun çarptığı yaşlı vatandaş hayatını kaybetti

Kamyonun çarptığı yaşlı vatandaş hayatını kaybetti

OLAY YERİ

( VAN ) - Kamyonun çarptığı yaşlı vatandaş hayatını kaybetti VAN

Polis Yaşlı Adam Polis Ekipleri 


- Van’ın Erciş ilçesinde karşıdan karşıya geçmekte olan yaşlı adam, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Yıldırım Usta Kavşağı’nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Ebubekir Aksoy isimli vatandaş, Van istikametinden gelen Furkan İleri’nin yönetimindeki 27 AHA 308 plakalı kamyonun çarpması sonucu olay yerinde ağır yaralandı. Ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırılan Aksoy, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MSA-Y)
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