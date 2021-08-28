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Kamyonun çarptığı otomobil alev aldı: 4 kişi yanarak hayatını kaybetti
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kamyonun çarptığı otomobil alev aldı: 4 kişi yanarak hayatını kaybetti

Kamyonun çarptığı otomobil alev aldı: 4 kişi yanarak hayatını kaybetti

Ekiplerden detay

Polis Hastane Jandarma Bild Sağlık Ekipleri 

-Tünele girişten detay
-Tek şeritli giriş
-Kazaya karışan aracın kırılan tamponu

( İZMİR -AKTÜEL-EK)- İzmir-Aydın Otoyolu'nda kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı İZMİR

- İzmir-Aydın Otoyolu üzerinde bulunan 75. Yıl Selattin Tüneli’nde kamyon ve otomobilin çarpışması sonucu alev alan otomobilde 4 kişi yanarak hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah 07.30 sıralarında İzmir-Aydın Otoyolu’nda bulunan 75. Yıl Selattin Tüneli’nde meydana geldi. İzmir istikametinden Aydın’a gitmekte olan Emre Söylemez yönetimindeki 10 CEK 93 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden Murat Aslan idaresindeki 35 AE 2020 plakalı kamyon arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından otomobil alev alarak yanmaya başlarken, otomobilde bulunan 4 kişi yanarak hayatını kaybetti. Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ve jandarma ekipler sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Emre Söylemez ve kamyon sürücüsü Murat Aslan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Yanarak hayatını kaybeden yolcuların kimlikleri henüz belirlenemezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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