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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kamyonun çarptığı çınar ağacı cadde ortasına böyle devrildi

Kamyonun çarptığı çınar ağacı cadde ortasına böyle devrildi

Güvenlik kamerasından görüntü

Polis Kamera Güvenlik Önlemi Çınar Ağacı Polis Ekipleri 

-Ağaçtan görüntü
-Ağaç kökünden görüntü
-Kamyondan görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da, kaldırımda bulunan çınar ağacı, kamyonun çarpması sonucu cadde ortasına devrildi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Özerli idaresindeki 01 BJF 68 plakalı FORD marka kamyonun kabin kısmı Sağlık Ocağı Caddesi ile Gölebatmaz Caddesi kesişimin de kaldırım üzerinde bulunan çınar ağacına çarptı. Kamyonun çarpmasıyla birlikte çınar ağacı büyük bir gürültüyle caddeye devrildi. Kökünden kırılarak devrilen çınar ağacının kimsenin üzerine düşmemesinden dolayı vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrasında polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken belediye görevlileri de devrilen çınar ağacını parçalara ayırarak bulunduğu yerden kaldırdı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (CK-SD-
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