Kamyonun çarparak devirdiği ağaç başka bir araca zarar verdi... O anlar kamerada

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Ağacın kesilmesi

-röportaj



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Ümraniye'de malzeme yüklü kamyon geri manevra yaparken kaldırımdaki ağaca çarptı. Ağaç park halindeki bir minibüsün üzerine yıkıldı. Ağacın devrilme anı bir iş yerinin kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay, sabah saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Geri geri manevra yapan 34 DPE 43 plakalı kamyon sürücüsü Hacı Balcıoğlu aracı ile geri geri gelirken ağaca çarptı. Kamyonun çarptığı ağaç devrilerek park halindeki aracın üstüne devrildi. Olayda yaralanan olmazken park halindeki araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri ağacı keserek aracın üstünden kaldırdı. Kamyon şoförü Hacı Balcıoğlu; “Geri geri park etmeye çalışıyordum. Fark etmedim ağacı, çarpınca minibüsün üzerine devrildi. Rüzgardan da yıkılacak bir ağaçmış, çürümüş içi. İnsana zarar gelmedi geçmiş olsun" dedi.





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