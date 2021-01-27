Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kamyonun açılan damperi üst geçide çarptı

Kamyonun açılan damperi üst geçide çarptı

- kaza yerinden detaylar

( YALOVA ) - YALOVA

Üst Geçit Hafriyat Kamyonu 


- Yalova-İzmit yolunda hafriyat kamyonunun açılan damperi üst geçide çarparak hasara sebep oldu. Yalova istikametinde seyreden Ercan Aslan’ın (48) kullandığı 77 ABD 029 plakalı hafriyat kamyonu, Çiftlikköy ilçesi mevkiinde üst geçide çarptı. Kaza sonucu kamyon ve üst geçitte hasar meydana geldi. Kaza sonrası kara yolunda trafik tek şeritten verildi.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonun yoldan çekilmesiyle trafik yeniden normal seyrine döndü. (EK-MŞ)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement