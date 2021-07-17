Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Kamyonu yan yatırdı, faciayı önledi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kamyonu yan yatırdı, faciayı önledi

Kamyonu yan yatırdı, faciayı önledi

Kaza bölgesi

Mel B Kamyon Dehşeti Kaçış Kamyon Şoförü Direksiyon 

-Yan yatan kamyon
-Maddi zarar
-Polis
-Kamyon şoförü röportaj
-Görgü tanığının olayı anlatması
-Kaza genel

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Iskenderun ilçesinde büyük bir faciayı kamyon şoförü engelledi. Belen istikametinden iskenderun yönüne gelen içecek yüklü kamyonun iddialara göre iniş aşağı freninin tutmaması sonucu hızlanmaya başladı.
İskenderun şehir merkezine doğru hızla ilerlemekte olan Abdulaziz Çetin idaresindeki 31 V 4947 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyonu mert evler yokuşuna sürmesi ve aracı yan yatırması ile facia önlendi. Freni patlayan kamyonun İskenderuna ilerlemesi sürücünün soğukkanlılığı ile önlenmiş oldu. Geçtiğimiz yıllarda freni patlayan kamyon dehşetini yaşayan İskenderun’da muhtemel bir facia Maddi zararla atlatılırken kaçış rampasının önemi ve aciliyeti bir kez daha gündeme gelmiş oldu.
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı