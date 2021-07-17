Kamyonu yan yatırdı, faciayı önledi

-Yan yatan kamyon

-Maddi zarar

-Polis

-Kamyon şoförü röportaj

-Görgü tanığının olayı anlatması

-Kaza genel



( HATAY ) HATAY



- Hatay’ın Iskenderun ilçesinde büyük bir faciayı kamyon şoförü engelledi. Belen istikametinden iskenderun yönüne gelen içecek yüklü kamyonun iddialara göre iniş aşağı freninin tutmaması sonucu hızlanmaya başladı.

İskenderun şehir merkezine doğru hızla ilerlemekte olan Abdulaziz Çetin idaresindeki 31 V 4947 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyonu mert evler yokuşuna sürmesi ve aracı yan yatırması ile facia önlendi. Freni patlayan kamyonun İskenderuna ilerlemesi sürücünün soğukkanlılığı ile önlenmiş oldu. Geçtiğimiz yıllarda freni patlayan kamyon dehşetini yaşayan İskenderun’da muhtemel bir facia Maddi zararla atlatılırken kaçış rampasının önemi ve aciliyeti bir kez daha gündeme gelmiş oldu.

