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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kamyonla motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kamyonla motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kaza yeri

Gözyaşı Motosiklet Sürücüsü 

-Ailesi sinir krizi
-Kaza yeri
-Farklı açı
-Ailesi sinir krizi geçirmesi

( HATAY )- Kazada ölen kadının yakınları gözyaşı döktü HATAY

- Hatay’ın Samandağ ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletteki yolcu hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesinde anayol üzerinde bulunan kavşakta F.A yönetimindeki 31 SM 922 plakalı kamyon ile S.A'nın kullandığı 31 U 7243 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken arkasında oturan Gamze Cemali (19) hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Cemali'nin cansız bedeni morga kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü Samandağ Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı duyan yakınları olay yerine gelerek uzun süre gözyaşı döktü. Kazaya karışan kamyon sürücüsü gözaltına alındı. (ALC-
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