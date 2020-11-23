Kamyonla kafa kafaya çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü

-Kamyon detay

-Kaza yeri detay

-Otomobil detay

-Hurdaya dönen araçtan detaylar

-Cenazeler detay

-Polis ekiplerinin çalışması

-Alkol kutuları detay

-Araç içinde telefonun çalması

-Polisin cevap vermemesi

-Yakınları detay



( ANTALYA )- Hurdaya dönen otomobil içinde çalan telefona polis cevap veremedi ANTALYA



- Antalya’da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Otomobil hurdaya dönerken hayatını kaybeden 2 kişi itfaiyece çıkarıldı. Otomobil içinde çalan bir telefona polis cevap veremedi. Edinilen bilgiye göre kaza saat 08. 30 sırasında Kepez İlçesi Esentepe Mahallesi Ayanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Varsak istikametine seyir halinde bulunan Şavki Kurt(49) idaresindeki 07 ZH 500 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı yönden gelen M.H idaresindeki 07 AFS 60 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil metrelerce savrularak karşı şerit kenarında durdu. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla kaza yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobildeki iki kişiyi güçlükle çıkardı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde sürücü Şavki K. ve yanındaki yolcu, Osman U’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Trafik ekipleri kağıt gibi hurdaya dönen otomobilde uzun süre inceleme yaptı. Otomobilin içinde ve yerde alkol kutularının olduğu görüldü.

Polis ekipleri hurdaya dönen otomobil içinde çalan bir cep telefonuna cevap veremedi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından bölgede çiftçilik yapan, iki kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Zincir bir markete ürün taşıyan kamyonun şoförü ise ifadesi alınmak polis merkezine götürüldü. (İA-



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