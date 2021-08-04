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Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

kaza yeri görüntüleri

( EDİRNE )- Hurdaya dönen otomobilden iki kişi sağ çıkmayı başardı EDİRNE

İlk Müdahale Jandarma Bild Hafriyat Kamyonu 


- Edirne’nin Keşan ilçesinde otomobil ile kamyon köy yolunda çarpıştı. Kazada kullanılamaz hale gelen araçtan 2 kişi sağ çıkarıldı. Kaza bugün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan'ın Paşayiğit Mahallesi ve Lalacık Köyü arasındaki yolda seyir halinde olan otomobil ile, o sırada yola çıkış yapan hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri de yaralılara kazanın yaşandığı yerde ilk müdahaleyi yaptı. Bir süre kaza sebebiyle trafiğe yolun kapalı kaldığı yerde jandarma ekipleri inceleme yaparken, iki yaralı Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (EA-
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