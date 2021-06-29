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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Kamyonette sıkışan sürücü çarptığı kepçenin yardımıyla kurtarıldı

Kamyonette sıkışan sürücü çarptığı kepçenin yardımıyla kurtarıldı

Sürücünün vatandaşlar tarafından çıkarılması

İlk Müdahale Polis Altın İş Makinası Sağlık Ekipleri 

-Kepçenin yardımı
-Yaralının ambulansa bindirilmesi
-Ambulansın gidişi
-Kepçenin ve kamyonetin görüntüsü

( KONYA ) KONYA

- Konya’da iş makinasına arkadan çarpan kamyonet sürücüsü, sıkıştığı araçtan çarptığı iş makinası ve vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Kaza, saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aslım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aslım Caddesi üzerinde seyir halinde olan Emre E. (28) idaresindeki 42 AY 901 plakalı kamyonet, seyir halindeki iş makinasına arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle kamyonet sürücüsü Emre E., aracın ön kısmında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı gören vatandaşlar, sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldu. Kamyonette sıkışan sürücü, çarptığı iş makinasının ve vatandaşların yardımı ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (RÇ-AH-
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