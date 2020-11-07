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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kamyonetle otomobil çarpıştı 4 kişi yaralandı - ERZİNCAN

Kamyonetle otomobil çarpıştı 4 kişi yaralandı - ERZİNCAN

- Kazanın meydana geldiği Erzincan - Sivas kara yolu Ulalar kavşağı - Kavşakta kazaya karışan araçlar - Araçlarda meydana gelen hasar - Trafik polis ekiplerinin kaza yerinde inceleme yapması - Yaralıya ambulans içerisinde müdahale edilmesi - Yaralıların ambulansla götürülmesi Erzincan 'da kamyonetle otomobil çarpıştı 4 kişi yaralandıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.Özdemir Güzel'in kullandığı 24 DR 109 plakalı kamyonet, Erzincan - Sivas kara yolu Ulalar kavşağında Ethem Kayaoğlu idaresindeki 10 ACE 667 plakalı otomobille çarpıştı.Yaralanan sürücüler ile Metin Kayaoğlu ve Davut Özkan ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Metin Kayaoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis Hastane Polis Ekipleri 

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