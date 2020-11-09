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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kamyonetle çarpışıp devrildi

Kamyonetle çarpışıp devrildi

Devrilen araç detay

Kalaba Alabalık Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

-Kazaya karışan iki araç
-Araçaların geçişi
-Çevredeki kalabalık

( HATAY ) - HATAY

- Hatay'ın Antakya ilçesinde kamyonet ile çarpışan hafif ticari araç devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza, ilçeye bağlı Antakya-Samandağ Çevreyolu Eski Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. 31 AH 666 plakalı hafif ticari araç 31 ACT 028 plakalı kamyonet ile çarpıştıktan sonra devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kazada ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, başka kazaların yaşanmaması için trafik ekipleri alanda önlem aldı. Kaza yapan araçların çekilmesiyle trafik yeniden normale döndü. (MBY-ADN-Y)
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