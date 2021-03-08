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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Kamyonetle çarpışan otomobilden böyle fırladılar

- Kamyonetle çarpışan otomobilden böyle fırladılar

Çarpışma anı görüntüleri. Otomobildeki iki kişinin fırladığı anlar.

( AMASYA ) AMASYA

Bild Kamera Emniyet Kemeri 


- Amasya'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 4 kişiden ikisi kapılarının açılmasıyla dışarı fırladı. Emniyet kemeri kullanımının hayati önemini bir kez daha ortaya koyan o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kemal Nehrozoğlu Caddesinde meydana gelen kazada çarpışma sonucu emniyet kemeri takılı olmayan otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi savrulma sonucu kapıların açılmasıyla yerde sürüklenerek yaralandı. Otomobildeki diğer iki kişi ve kamyonet sürücüsü de kazayı yaralanmadan atlattı. (MÇ-)
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