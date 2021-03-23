Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Kamyonetle balık istifi yolculuk kamerada

Kamyonetle balık istifi yolculuk kamerada

Durdurulan aracın şoförü

Tarım Yolcu Taşımacılığı Kamera Tarım İşçisi Trol 

-Kadın askerin tarım işçilerinin araçtan inmesini istemesi
-Tarım işçilerinin araçtan inmeleri detaylar

( ADANA )- Adana'da durdurulan bir kamyonetin kasasında yolculuk yapan 27 tarım işçisi görenleri hayrete düşürdü ADANA

- Adana'da durdurulan bir kamyonetin kasasında yolculuk yapan 27 tarım işçisi görenleri hayrete düşürdü.Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Çukurova ilçesine bağlı Küçükçınar Mahallesi'nde huzur ve güven uygulaması kapsamında yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında durdurulan ve yolcu taşıma yetkisi olmayan 33 CED 99 plakalı bir kamyonetle yolcu taşımacılığı yapıldığı tespit edildi. Aracın kasasından toplam 27 tarım işçisi çıktı. Pandemiye rağmen balık istifi yolculuk yapan tarım işçileri başka araçlarla gidecekleri yere götürüldü.Araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince gerekli idari işlem yapıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarım işçilerini taşıyan minibüsle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 yaralıTarım işçilerini taşıyan minibüsle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 yaralı
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement