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Kamyonetin kasasının yüksekliğini hesaplayamadı...Evin balkonuna çarptı
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Kamyonetin kasasının yüksekliğini hesaplayamadı...Evin balkonuna çarptı

Kamyonetin kasasının yüksekliğini hesaplayamadı...Evin balkonuna çarptı

Kamyonet görüntü

-Kasasının çıkma derecesine gelme anından görüntü

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da kamyonetin kasa boyunu hesaplayamayan sürücü bir evin balkonuna vurunca zor anlar yaşadı. İlginç olay merkez Yıldırım ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir vatandaş kamyonetiyle sokak arasında ilerliyordu. Seyir halindeyken kasa yüksekliğini hesaplayamayan sürücü bir evin balkonuna çarptı. Kazanın şiddetiyle kasa yerinden çıkma derecesine geldi. Çevredeki vatandaşlar olan biten şaşkın gözlerle izledi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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