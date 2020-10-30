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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Kamyonetin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

Kamyonetin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

Yerde yatan yaşlı adam

Polis Yaşlı Adam 

-Sağlık görevlilerinin yaşlı adama müdahalesi
-Yaşlı adama çarpan kamyonet
-Polisin kaza yerinde inceleme yapması
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman'da kamyonetin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.Kaza, Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. yönetimindeki 70 BF 875 plakalı Hyundai marka kamyonet yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki Recep M’ye çarptı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibi de kaza yerine gelerek inceleme yaptı.Kaza sonrası kamyonet sürücüsü S.A, polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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