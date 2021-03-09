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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Kamyonetin çarptığı kadın yaralandı, ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan hemşire yaptı

Kamyonetin çarptığı kadın yaralandı, ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan hemşire yaptı

Kamyonetin çarptığı kadından detay

Acil Servis İlk Müdahale 112 Acil Servis Genç Kadın Yaralı Kadın 

-Kadına olay yerinde bulunan hemşirenin müdahale etmesi
-Kaza yerinden detay
-Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi ve yaralıya müdahalesi
-Genel görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da hafif ticari aracın çarptığı kadın yaya yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinden geçmekte olan bir hemşire yaptı. Kaza, saat 10.00 sıralarında İlkadım ilçesi Fuar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadına bir ilçe belediyesine ait hizmet aracı çarptı. G.U. idaresindeki 55 DM 699 plakalı kamyonetin çarpmasıyla yerde yuvarlanan kadın, boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı kadına ilk müdahale SAMULAŞ'ta görevli Hemşire Necmiye Çakır tarafından yapıldı. Hemşire Çakır, yaralı kadını yan yatırarak başının altına destek koydu. Yaralı, kısa süre sonra olay yerine gelen 112 acil servis ekibi tarafından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (ED-SLH-
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