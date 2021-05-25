Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Kamyonetin çarptığı 2 kadın ağır yaralanınca ortalık karıştı

Kamyonetin çarptığı 2 kadın ağır yaralanınca ortalık karıştı

-Kaza alanından detay

İlk Müdahale Diyalog Alabalık Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Şahsın polis ekiplerine tepkisi
--Şahıs ve polis ekipleri arasındaki diyalog
--Şahıstan detaylar
--Sürücü ve polisten detay
--Kaza alanındaki yoğun kalabalık detay
--Yaralının hastanedeki görüntüsü

( KOCAELİ ) -- Annesi yaralanan avukat polislere çıkışınca vatandaştan tepki gördü KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde cadde üzerinde karşıya geçmeye çalışan 2 kadın, kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen ve yaralılardan birinin oğlu olduğunu söyleyen avukat ise "hemen tutanak tutmak zorundasın" diyerek polislere çıkışınca vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. Kaza, İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azize D’ye (48) ve yanındaki ismi öğrenilemeyen kadına, caddede karşıdan karşıya geçmek istedikleri sırada, B.T. idaresindeki 41 RY 486 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki kadın yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polise, "tutanak" tepkisi Kaza sonrasında olay yerine gelerek yaralılardan birinin oğlu olduğunu söyleyen bir avukat, kazaya karışan kamyonet sürücüsü B.T. ve polislerle tartıştı. Polislerin olay yerinde hemen tutanak tutmasını ve o tutulan tutanağı almak isteyen şahıs, "Karayolları Trafik Kanunu bilmiyor musun sen? Olay yerinde tutanak tutmaz zorundasın" diyerek polis ekiplerine tepki gösterdi. Polis ekipleri ise çevredeki vatandaşlardan da tepki gören avukat olduğunu belirten şahsa işleyişi anlatarak sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. (HFV-GY
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement