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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kamyonetin arkasında tutunan patenli gençler ölüme davetiye çıkardı

Kamyonetin arkasında tutunan patenli gençler ölüme davetiye çıkardı

Gençlerin kamyonetin arkasında tutunması detay

Kamera Yansıma Cep Telefonu Tehlikeli Yolculuk 

-Kamyonetin arkasından sarkması detay
-Diğer detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da bir kamyonetin arkasında tutunan gençler, adeta ölüme davetiye çıkardı. Patenli gençlerin tehlikeli yolculukları diğer sürücüler tarafından görüntülendi. Antalya’da patenli gençlerin tehlikeli yolculukları kameralara yansımaya devam ediyor. Kepez İlçesi Namık Kemal Bulvarı üzerinde patenleri ile hareket halinde olan 3 genç, yokuşu çıkmakta zorlanınca yoldan geçen bir kamyonetin arkasında tutundu. Gençlerden birisi kamyonetin arkasından sarkarak korku dolu anlar yaşattı. Gençlerin ölüme davetiye çıkardığı tehlikeli anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Bir süre daha davranışlarında devam eden geçler, daha sonra gözlerden kayboldu.
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