Kamyonetin arkadan çarptığı otomobili takla attı: 2 yaralı

-Ekiplerden görüntü

-Araçlardan görüntü

-Detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Arnavutköy-Başakşehir Yolu’nda aynı şeritte ilerlerken kamyonetin arkadan çarpması sonucu takla atan otomobilde iki kişi yaralandı. Kaza, Arnavutköy-Başakşehir Yolu Kayabaşı Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir şekilde kamyonet önünde ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerinde sendeledikten sonra takla attı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından takla atan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan çalışmalar sürüyor.

