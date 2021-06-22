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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti

Kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti

Olay yerinden detaylar

Altın Gözaltı 

-Kamyonetin altındaki cesetten görüntü

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kamyonet altında kalan bir kadın olay yerinde feci şekilde can verdi. Alınan bilgiye göre, Refik Cesur Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 48 yaşındaki Dudu Kurt, park halinde kamyonetin arkasında beklerken sürücüsü Gökhan Ehliz, araca binerek geri manevra yaptı. Bu sırada kamyonet Dudu Kurt'a çarptı. Kamyonet tekeri üzerinden geçen kadın olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Sürücü Gökhan Ehliz gözaltına alındı.
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