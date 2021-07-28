Kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

-kaza nedeniyle toplanan kalabalık

-yaralının sedye ile ambulansa alınması

-kaza yapan araç ile motosiklet

-olay yerindeki ekipler

-genel ve detaylar



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da motosikletin kamyonete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 43’üncü kilometresi Aşağı Bostancılar kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Hamdullah Ö.’nün kullandığı 01 TR 053 plakalı motosiklet, bir yakınının taziyesine gitmek için ara yola dönüş yapmaya çalışan Mustafa K.’nin kullandığı 44 KS 283 plakalı kamyonete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Suruç Devlet hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Şİ-SD-

