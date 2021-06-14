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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kamyonet yan yattı, sebze ve meyveler yola saçıldı

Kamyonet yan yattı, sebze ve meyveler yola saçıldı

olay yeri görüntüsü

İlk Müdahale Polis Salar Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-yiyeceklerin toplanması
-ekipler detaylar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta lastiği patlayan kamyonet devrildi. Sebze ve meyveler yola saçıldı. Olay sabah saatlerinde Kozlu Sahil yolu mevkiinde meydana geldi. Pazara sebze ve meyve taşıyan 67 ED 561 plakalı kamyonetin lastiği patlayınca yan yattı. Kazada araç sürücüsü O.G hafif şekilde yaralanırken, kasada bulunan sebze ve meyveler ise yola saçıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Dakikalarca yiyecekleri toplamak için uğraştılar Ardından Kozlu Belediye temizlik ekipleri ve araç sürücüsünün arkadaşları olay yerine gelerek yola saçılan yiyecekleri toplamak için dakikalarca uğraştı. Sağanak yağış altında toplanan yiyecekler kasalara tekrar konuldu. Bir süre sonra trafik normale dönerken, kazaya karışan araç ise çekici yardımıyla yoldan çekildi.
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