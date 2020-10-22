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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kamyonet üzerinde 'Pes' dedirten yolculuk

Kamyonet üzerinde 'Pes' dedirten yolculuk

seyir halindeki kamyonet

Kamera Cep Telefonu 

-üzerinde uzanarak yolculuk eden vatandaş

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da seyir halindeki kamyonetin arka tente kısmına uzanıp yolculuk eden vatandaş pes dedirtti. Görüntüler Antalya-Serik karayolu D-400 karayolu üzerinde kaydedildi. Karayolunda seyir halindeki plastik kasa yüklü kamyonet üstünde yolculuk yapan vatandaş hem gülümsetti hem de kimseye aldırış etmeden yaptığı yolculuk pes dedirtti. Serik Antalya karayolunda yaşanan anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. (MD-
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