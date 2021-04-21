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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kamyonet tırla çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kamyonet tırla çarpıştı: 1 ağır yaralı

kaza yeri

Acil Servis İlk Müdahale 112 Acil Servis Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri 

-itfaiye ekiplerinin sıkışan yaralıyı kurtarma çalışmaları
-yaralının çıkarılması
-yaralıya ilk müdahale
-hastaneye kaldırılışı
-detaylar

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki kamyonet, karşı yönden tırın dorsesine çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet içerisinde sıkışan sürücü ağır yaralanırken, tırın patlayan arka tekerleri, kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Kaza, saat 22.00 sıralarında Kula-Selendi eski yolu, İncesu Mahallesi taş ocakları mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ethem Doğan (48) yönetimindeki 45 K 3982 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Fahrettin Kaynak idaresindeki 45 RA 6145 plakalı tırın dorsesine çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet sürücüsü Ethem Doğan (48) kamyonet içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonet içerisinde sıkışan sürücü Ethem Doğan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Doğan, önce Kula Devlet Hastanesi'ne, ardından da ileri tetkik ve tedavileri için Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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