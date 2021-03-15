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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Polis Jandarma Karakolu Jandarma Trafik Kazası 

-Olay yerinde ambulans
-Olay yerinde jandarma
-Olay yerinde polis
-Kaza yapan kamyonetin görüntüsü
-Kamyonetin vurduğu tırın görüntüsü
-Tır sürücüsü röportaj
-Ölen yolcunun yerde ceset torbasında görüntüsü
-Geniş detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza, Aksaray - Ankara Karayolu 16. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Ankara istikametine seyreden Mert Ö. (24) yönetimindeki 06 CND 605 plakalı kamyonet, aynı istikamete giden palet yüklü Osman Ç. (36) idaresindeki 40 AAV 078 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası çarpmanın etkisiyle kamyonetin ön kısmı tırın altına girerek hurdaya dönerken, kamyonette yolcu olarak bulunan Furkan Güven (27) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan kamyonet sürücüsü ise olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Yaşadığı kazayı anlatan tır sürücüsü Osman Ç., “Yolumda sağ şeridimde giderken minibüs arkadan çarptı. Buradan Kırşehir’e gidecektim, palet yüklü” dedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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