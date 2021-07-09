Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Kamyonet takla attı: 1 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
9 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Kamyonet takla attı: 1 yaralı

Kamyonet takla attı: 1 yaralı

Kaza yerinden detaylar

Polis Hastane Jandarma Altın Direksiyon 

-Kazalı araçtan detay görüntüler

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale'de kontrolden çıkan kamyonetin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkkale-Çorum D-200 kara yolu üzerindeki Kimeski mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A. idaresindeki 71 EP 299 plakalı Fiat marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje takla attı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü C.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralanın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Süleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le BayramlaştıSüleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le Bayramlaştı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a