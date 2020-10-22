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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı

Kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı

Yaralıların ambulanstan indirilmesi

Hastane Sağlık Ekibi Jandarma Trafik Kazası Direksiyon 

-Yaralıların hastanede sedyeyle taşınma görüntüsü

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Aksaray - Konya Karayolu 32. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Konya istikametine seyreden Mustafa Şahin S. (30) idaresindeki 07 F 8514 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri kazada yaralanan sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Mustafa D. (32)’i Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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